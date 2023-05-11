Бородина просит остановить травлю Высоцкой: «У человека не самая легкая судьба»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalya Loginova; Instagram* / borodylia; 5-tv.ru

Шутки над кулинарными навыками актрисы и ее шоу, по мнению телеведущей, перешли все допустимые границы.

Телеведущая Ксения Бородина назвала шутки над кулинарными шоу Юлии Высоцкой травлей. Она призвала пользователей сети одуматься и остановиться. Как известно, в последнее время архивные отрывки кулинарных телепередач актрисы стали вирусными и породили множество мемов. В сети стали популярны кадры, на которых Высоцкая не готовит, а портит продукты, делая вид, что все идет по плану. И только сейчас многие поняли — раньше они даже не замечали этих провалов и с удовольствием смотрели шоу.

Артистка свою новую волну известности не комментирует. А ее коллеги, блогеры и тысячи других юзеров без устали высмеивают вирусные ролики. Некоторые звезды снимают пародии, доводя ситуации до абсурда. Одни пользователи просто смеются, другие же обвиняют Высоцкую в обмане, непрофессионализме, позволяют себе крайне резкие высказывания.

Ксения Бородина призналась, что поначалу с юмором отнеслась к тренду, обсуждала его с подругами и шутила. Но сейчас, считает ведущая, ситуация вышла за рамки дозволенного, а над женой Андрея Кончаловского жестоко издеваются. Люди оскорбляют Высоцкую в комментариях к кулинарным видео и даже пытаются лично ее обидеть.

«А у вас не складывается впечатление, что стеб над Высоцкой перешел в травлю? Ну первые три-четыре видео посмеялись, я сама лично тоже принимала в этом участие, но, может, пора остановиться? Надо же умудриться пойти в аккаунт человека и вылить там негатив про рецепты. Козла отпущения нашли?! У человека не самая легкая судьба. Я считаю, пора остановиться с этим буллингом», — высказалась звезда «Дома-2» в своем блоге.

О нелегкой судьбе актрисы и режиссера сейчас говорят нечасто. В первую очередь потому что они сами принципиально молчат о своей трагедии много лет. В 2013 году в результате аварии тяжелые травмы получила дочь знаменитостей Мария. Она впала в кому, через два года, по слухам, пришла в сознание, но ненадолго, и по сей день остается на аппаратах жизнеобеспечения в больнице.

Вокруг семьи Высоцкой и Кончаловского много сплетен, но на публике они не показывают своей боли и уж тем более не оправдываются. Однако недавно актриса не сдержалась, услышав очередную сказку о себе. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как она отреагировала на новость о собственной смерти.

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