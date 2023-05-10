«Медведь» выходит на охоту: как танки Т-80 наводят ужас на противника

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Гусеничные российские машины не просто так называют летающими — они показывают рекордную скорость при перемещении на поле боя.

Не только пехота, но и наша бронетехника успешно атакует ВСУ. Модифицированные Т-80 наводят ужас на противника. Недаром их называют летающими — у танков рекордная скорость, мощные орудия и почти неуязвимая броня. Даниил Левин наблюдал за работой экипажей.

Один из танков военнослужащие называют «Медведь». Вылезая из берлоги, украшенная изображением хищника и триколором гусеничная машина стремительно расправляется с украинскими боевиками на Угледарском направлении. Одним из экипажей руководит Герой России и Донецкой народной республики Руслан Курбанов. Говоря о своих наградах, командир танковой роты подчеркивает, что она общая, каждого сослуживца.