На заводе боеприпасов в Швеции произошел взрыв

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Полиция сомневается, что это случилось в процессе производства. Что же там на самом деле произошло?

На производящем боеприпасы заводе в Швеции прогремел взрыв. Есть пострадавшие. Об этом сообщило американское издание The Washington Post.

В материале уточняется, что речь идет о предприятии в Карлсборге, которое занималось производством мелкокалиберных снарядов. В результате инцидента травмы получил, по меньшей мере, один человек.

На данный момент полиция расследует взрыв как промышленную аварию. Точная причина произошедшего пока не установлена, но правоохранительные органы считают, что к инциденту привела допущенная во время проведенных ремонтных работ ошибка.

При этом, по данным полиции, версия о взрыве в процессе нарушения производства маловероятна. Уточняется, что взрыв не спровоцировал пожар. Местные спасательные службы оценили ситуацию как довольно спокойную.

Ранее 5-tv.ru писал, что в поселке Первомайский Свердловской области загорелись склады с порохом, близ территории ЧП раздавались звуки взрывов. Причиной воспламенения стали природные пожары.