Российские школьники победили на Международной олимпиаде по химии в Астане

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Ребята доказали, что не только блестяще знают теорию, но чувствуют себя как дома в научных лабораториях.

Российские школьники опередили всех на Международной олимпиаде по химии. Наша сборная завоевала больше всего золотых медалей — сразу семь. Победители доказали, что не только блестяще знают теорию, но чувствуют себя как дома в научных лабораториях. Формулу успеха узнал Максим Облендер.

От Македонии до Монголии, от Саудовской Аравии до гостеприимного Казахстана, куда и прилетели школьники из двух десятков стран. Парад национальных костюмов, разная речь и одно волнение на всех. Лишь в тот момент, когда зашуршали ручки, кажется, все утихло.

Одних лабораторных столов с пробирками и колбами в просторном зале больше сотни. Журналистам предоставили лишь несколько протокольных фото. Посторонним в химическую святую святых вход был закрыт. Ведь цена победы не только медали — победители получают солидные денежные призы. Абсолютному победителю полагается два миллиона рублей — премию имени академика Лунина учредил фонд Андрея Мельниченко.

«У нас два теоретических и один практический тур. Составляются они таким образом, что задания каждый год совершенно разные, невозможно, решив задания прошлых лет, предсказать, что будет в этом году», — рассказывает председатель оргкомитета ММО-57, вице-президент РАН, научный руководитель химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Степан Калмыков.

Состязания проходят при поддержке химфака МГУ, Фонда Андрея Мельниченко и Министерства просвещения республики Казахстан. Международная Менделеевская олимпиада — преемница всесоюзной. За годы география солидно расширилась, в этом году, например, в Астану впервые прилетели бразильские школьники.

Больше всего золота — семь медалей — в копилке российской сборной! Пока Андрей Дубинский звонил родным в Саранск, журналисты терпеливо ждали, разглядывая и фотографируя награду абсолютного победителя 57-й Менделеевской олимпиады. В чем секрет? Говорит просто долго готовился, но члены жюри уловили интересную деталь, когда участникам выдавали новенькие халаты, Андрей отказался и всю олимпиаду трудился в старом школьном. На удачу.

«Химия началась только в восьмом классе, я выучил все что нужно, достиг успеха, поступил в школу специализированную химическую и в дальнейшем меня заинтересовали олимпиады», — признается абсолютный победитель Международной Менделеевской олимпиады Андрей Дубинский.

В разговоре с родными старшеклассник обсуждал и ВУЗы. Куда его теперь возможно возьмут без экзаменов. Эта практика обсуждается в Госдуме. В ряде государств для таких талантливых ребят предусмотрены льготы.

«Это дает некоторый стимул к изучению химии, к достижению очень высоких результатов в своей профессии в будущем, потому что несомненно те, кто участвует, они будут выбирать профессию, связанную с химией. В науке или в бизнесе, или в организации производства», — рассказывает исполнительный директор фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник.

И, конечно, школьниками, несмотря на их возраст, уже интересуются на предприятиях. Так что смысл бороться за награды, конечно, есть. Тем более, что эта олимпиада ежегодная и у многих старшеклассников еще будет возможность взойти на пьедестал, а может даже повторить успех.