Состояние критическое: известному актеру на похоронах Тютрюмова вызвали медиков

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; www.globallookpress.com / Анатолий Ломохов; 5-tv.ru

Проводить в последний путь звезду «Убойной силы» пришли десятки людей. Его скоропостижная смерть никого не оставила равнодушным.

«Скорую помощь» пришлось вызвать одному из гостей на похоронах звезды «Убойной силы» Александра Тютрюмова. Выяснилось, что от переживаний плохо с сердцем стало его другу народному артисту РФ Юрию Чернову. 5-tv.ru связался с Юрием Николаевичем, чтобы разобраться в ситуации.

«Отпустило. <…> Врачи сказали, что нужно полностью обследоваться, потому что состояние критическое», — ответил 74-летний актер на вопрос о самочувствии.

При этом Чернов объяснил, что отказался от госпитализации, несмотря на просьбы медиков. Он приехал на похороны к своему товарищу и в этот момент важно было остаться на траурном мероприятии.

«Мы же приехали проводить друга в последний путь, а не лежать на обследовании. Приеду в Москву — пойду на обследование», — заявил артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в кинотеатр «Родина» в Петербурге, где проходило днем прощание с Александром Тютрюмовым пришли близкие и поклонники, а также глава города Александр Беглов. Много было и коллег по цеху: Семен Стругачев, Сергей Рост, Андрей Федорцов, Юрий Чернов и другие.