В Госдуму внесен законопроект о денонсации договора об обычных вооруженных силах в Европе

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В настоящее время участие России в ДОВСЕ приостановлено.

В Госдуму внесли законопроект о денонсации Россией договора об обычных вооруженных силах в Европе. Документ размещен в официальной базе данных ГД.

До этого российский президент Владимир Путин назначил заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова своими официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации российской стороной Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе подписали в 1990 году в Париже представители 16 стран НАТО и шести стран Организации Варшавского договора (ОВД). Согласно документу, обеим группам государств-участников разрешалось иметь равное количество обычных вооружений и боевой техники, также были установлены лимиты на наличие вооруженных сил в зоне действия договора. Последняя распространялась на территорию от Атлантического океана до Уральских гор, реки Урал и Каспийского моря.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе.