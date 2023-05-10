Марк Бернес просил поставить песню «Журавли» на его похоронах

Фото, видео: Фото ИТАР-ТАСС / ТАСС; Instagram* / bruhunova; 5-tv.ru

Записывая композицию, музыкант знал, что неизлечимо болен.

Исполнитель песни «Журавли» Марк Бернес просил, чтобы именно эта композиция звучала на его похоронах. Об этом в личном блоге рассказала жена юмориста Евгения Петросяна.

Историей о похоронах Бернеса в 1969 году с Татьяной Брухуновой поделился ее супруг после выписки из больницы. По ее словам, Евгений Ваганович имел приятельские взаимоотношения с Марком Наумовичем.

Когда музыкант записывал песню «Журавли», он уже знал о своей неизлечимой болезни. Артист считал композицию главной в своей жизни.

«Записывая песню, Марк Наумович уже знал о том, что имеет неизлечимый диагноз, а именно онкологию. Когда песня была записана, он завещал, чтобы именно „Журавли“ были исполнены во время его похоронной процессии, а не марш», — рассказала Татьяна Брухунова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Павел Воля подарил Григорию Лепсу собственную песню. Шоумен отметил, что певцу давно нравилась эта композиция.

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