Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан РФ из запаса

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Правительству и органам исполнительной власти субъектов глава государства поручил обеспечить выполнение мероприятий.

Глава РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодном призыве российских граждан из запаса на военные сборы. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе отмечается, что граждане могут быть направлены на сборы в Вооруженные силы РФ, войска Росгвардии, органы госохраны или ФСБ. Ответственными за соблюдение всем необходимых мероприятий назначены правительство РФ и другие органы исполнительной власти, в том числе в регионах.

Указ вступил в силу со дня его обнародования.

Военные сборы российских граждан, пребывающих в запасе, проходят ежегодно. Они проводятся с целью поднятия уровня навыков и знаний военнообязанных россиян. В сборах принимают участие те, кто уже прошел военную службу в рядах российской армии, а также те, кто имел отсрочку или был освобожден от нее. Также в мероприятиях задействованы выпускники военных кафедр.

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