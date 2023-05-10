Бастрыкин заявил о гибели более пяти тысяч человек в Донбассе с 2014 года

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Среди погибших — несколько сотен несовершеннолетних детей.

От действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе только с 2014 года погибло более пяти тысяч человек. Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, выступая на пленарной сессии молодежного Петербургского международного юридического форума, пишет ТАСС.

«С 2014 года по конец апреля 2023 года погибли более пяти тысяч человек, в том числе 138 несовершеннолетних. Ранения получили 9 528 мирных жителей, 444 несовершеннолетних», — сказал Бастрыкин.

По его словам, киевская идеология является фашистской, так как военно-политическому руководству Украины «доставляет удовольствие убивать мирных жителей, детей и женщин». Бастрыкин также напомнил, что Следственный комитет РФ с 2014 года ведет расследование преступлений киевского режима в Донбассе.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

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