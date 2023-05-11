Вечная невеста: почему некоторых женщин всегда бросают мужчины

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; Личный архив Натальи Шляпужниковой; 5-tv.ru

Как построить стабильные и благополучные отношения, рассказала психотерапевт Наталья Шляпужникова.

От женщин, которые не любят и не ценят себя, постоянно будут уходить мужчины. О том, как связана самооценка с благополучными отношениями и как их построить, в беседе с 5-tv.ru рассказала семейный психотерапевт Наталья Шляпужникова.

«Таких женщин еще называют жертвами. Такие женщины не любят себя. О любви к себе много сказано слов, но любовь к себе — это не совсем о том, чтобы в зеркало смотреться и говорить, как я себя люблю», — рассказала специалист.

Любить себя — это знать, чего хочешь именно ты, знать о своих желаниях и жить для их исполнения. Только в этом случае мужчины перестанут внезапно пропадать из жизни женщины.

«И вот эта вот самоценность формирует некий защитный барьер, который по-другому называется личными границами», — отметила Наталья Шляпужникова.

Если у женщины нет уверенности в себе, она постоянно ищет в себе какие-то изъяны, она с большой долей вероятности станет жертвой манипуляторов и абьюзеров. Именно такую партнершу чаще всего бросают.

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