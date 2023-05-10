Грузия разрешит прямые полеты для не подпавших под санкции авиакомпаний РФ

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Российский президент снял запрет на полеты в Грузию и отменил визовый режим для граждан этой страны.

Грузия на данный момент еще не получила уведомлений от российской стороны или авиакомпаний о возобновлении прямого воздушного сообщения, заявила замминистра экономики и устойчивого развития страны Мариам Квривишвили.

Она отметила, что Грузия разрешит прямые авиарейсы в страну для компаний, занимающихся перевозками грузов и пассажиров, не подпавших под санкции. Авиасообщение может быть налажено после получения уведомления от России.

Глава РФ Владимир Путин 10 мая снял запрет на полеты авиакомпаний РФ в Грузию. Подписанный им указ лишил своей силы документ 2019 года, который ограничивал прямые авиаперевозки.

Уточнялось, что туроператорам и турагентам, которым ранее было рекомендовано приостановить свою деятельность в направлении Грузии, также можно реализовывать путешествия клиентов на территорию страны. Кроме того, Путин отменил визовый режим для грузинских граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент Грузии отреагировала на отмену виз в РФ.