Посол Польши покинул здание МИД России в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев ; 5-tv.ru

С чем связано решение внешнеполитического ведомства вызвать дипломата польской стороны?

Посол Польши Кшиштоф Краевский прокинул здание МИД России в Москве после непродолжительной беседы. О чем она была, пока неизвестно. Эксклюзивные кадры с дипломатом появились в распоряжении 5-tv.ru.

Прежде стало известно, что Польша официально изменила название российского города Калининград на Крулевец. На данное решение сразу же отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Польша начала проявлять не русофобию, а открытое безумие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Калининградской области назвали решение польской стороны инсинуацией.