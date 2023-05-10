Другого быть не может: Захарова квалифицировала заявление Буданова как терроризм
МИД РФ назвал заявление Буданова об убийстве русских терроризмом
Фото, видео: REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo; 5-tv.ru
Глава ГУР пообещал продолжать террористические акции и в будущем.
Заявление главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова об убийстве русских является терроризмом. С таким сообщением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Не случайно, что один из новых киевских нацистов, глава их военной разведки Буданов, позволил себе чудовищные разглагольствования о готовности, прямая цитата, убивать россиян по всему миру», — заявила Захарова.
Она добавила, что удивлена позицией западных стран, которые не хотят видеть экстремизма в подобных заявлениях.
В недавнем интервью Буданов заявил, что Украина «убивала русских и будет продолжать убивать русских в любой точке этого мира». Таким образом он прокомментировал вопрос о причастности ведомства к подрыву автомобиля Дарьи Дугиной.
На заявление отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал чудовищным высказывание Буданова. Он также отметил, что Москва будет следить за реакцией Запада на такие слова в адрес русских.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия за минувшие сутки ликвидировала более 240 боевиков киевского режима под Донецком. Кроме того, были уничтожены три бронированные машины ВСУ, а также четыре автомобиля и самоходная гаубица «Гвоздика».