Польша изъяла у посольства и торгпредства России 1,2 млн долларов

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Решение польской прокуратуры окончательно вступило в силу 10 мая.

Польские власти изъяли с банковских счетов посольства и торгового представительства РФ в стране порядка 1,2 миллиона долларов. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.

В публикации указано, что в 2022 году польской прокуратурой были заморожены активы России. Под санкции подпали 800 тысяч злотых и более 912 тысяч долларов со счетов российского посольства. Уточняется, что недавно ведомство изменило форму их обеспечения.

«Она (прокуратура Польши. — Прим. ред.) признала их вещественными доказательствами в ходе следствия и перечислила на свой счет», — говорится в статье.

Решение госоргана вступило в силу 10 мая. Российское посольство в Варшаве с февраля 2022 года продолжало осуществлять свою деятельность без банковских счетов.

В марте 2023-го должен был истечь очередной срок заморозки активов. Тогда они были разморожены с целью их перевода на счет в другой банк.

Ранее 5-tv.ru писал, что Польша, по мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, периодически скатывается в безумие ненависти к России.