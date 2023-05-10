«Не дождетесь»: Петросян отреагировал на новости о своей скорой смерти

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Знаменитость вспомнил интересную басню, которая идеально вписывается в тему происходящего.

Юморист Евгений Петросян удивлен слухами о его предсмертном состоянии. В качестве опровержения комик даже опубликовал свежее фото в соцсетях и написал шутливый пост, демонстрирующий его иронию по отношению к сплетням.

Мужчина привел в пример одну из своих басен, с которой он выступал в 60-х годах. В ней пушистая лиса присела отдохнуть на железнодорожных путях, но проезжающий поезд отрезал ей красивый хвост. Из-за этого инцидента животное загрустило, а потом сказало: «Вот времена настали! Ну, просто ничего положить нельзя!».

«Вот так и я скажу: во времена настали. На три дня в больницу нельзя прилечь. Сразу похоронят. Должен огорчить всех каркающих: не дождетесь!» — заявил комик.

Ранее в сети появились новости об экстренной госпитализации 77-летнего Петросяна. Тогда сообщалось, что комик сходил к стоматологу, после чего ему понадобилась помощь уже другого врача. Что именно произошло — никто не знал, однако анонимные источники говорили о поступлении артиста в реанимацию.

При этом его супруга Татьяна Брухунова ни раз опровергала новости о критическом состоянии мужа. Она называла слухи о реанимации полной «чушью» и утверждала, что возлюбленный просто лег на плановое обследование в клинику.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петросян изменился до неузнаваемости после выписки.