Твоя главная иллюзия: ТОП-5 страхов, которые мешают много зарабатывать

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; личный архив Яннины Бут; 5-tv.ru

Мечтаете выйти на новый уровень дохода, но все старания тщетны? Прислушайтесь к мнению опытного бизнес-коуча.

Страх мешает человеку во многих делах. В том числе в построении карьеры. Об этом смело заявила опытный бизнес-коуч Янина Бут, которая в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru назвала ТОП-5 главных преград для жизни в достатке и роскоши.

Что же такое страх и зачем вообще нам нужно это состояние? Страх — это наши инстинкты, напоминает Бут. Когда вы осознаете, что дело только в инстинктах, в страхах, которые находятся внутри вас, которые работают на то, чтобы защитить вас, чтобы вы не входили во что-то новое, чтобы вы не входили туда, где вас ждет боль и дискомфорт, то картина сразу становится яснее.

Страх нам нужен для того, чтобы держаться в зоне комфорта и безопасности, подчеркнула эксперт. Но вот в чем парадокс: мозг показывает, как реальные страхи, так и иллюзорные. И это важно учитывать.

«Реальные страхи — это страхи, которые мы можем испытывать. Они логичны, и мы понимаем, что если мы будем переходить дорогу на красный свет, это небезопасно. А что тогда к иллюзорным страхам относится? Ну, например, заявить о себе громче — это иллюзорный страх, что произойдет что-то плохое и моя жизнь уже не будет такой, как ранее», — отметила эксперт.

Когда страх иллюзорен, мы можем логически его обосновать, и сделать шаг вперед к светлому будущему.

Небезопасно и некомфортно

Какие же самые основные страхи у нас есть? Самый распространенный страх — это страх нового, когда мы еще что-то не делали, и перед нами стоит задача, которую мы никогда еще не реализовывали. Нам страшно идти в новое, и это нормально.

«Нам нужно объяснить своему мозгу, что все хорошо. Это просто что-то новое. Да, возможно, я не знаю, как все развернется, потому что мы боимся, не просто нового, мы боимся неизвестности, которая может быть для нас небезопасна. Но по факту, если вы скажете себе: „Я иду в новое для того, чтобы создавать новое будущее“, вот тогда вы помогаете себе идти из другого состояния, не состояния страха, а из состояния интереса», — отметила эксперт.

Осуждение и непринятие

Страх осуждения и страх критики — это тоже частый страх, который встречается практически у каждого из нас. Это состояние, когда мы боимся проявить себя, показать себя, сделать что-то, что мы задумали, потому что мы боимся быть осужденными. Мы боимся, что нам скажут: «Ты не такой классный».

«Здесь очень важно слышать себя и понимать, что всегда будут люди, которые с вами согласны и не согласны. Я очень рекомендую всегда быть в своей стае, то есть окружать себя такими людьми, которые будут вас поддерживать, которые будут давать вам энергию и силу двигаться вперед и продолжать верить в себя всегда каждый день, быть фанатом самого себя», — добавила Янина Бут.

Янина отметила, что каждый из нас помнит историю школьных времен, когда учитель перечеркивал неправильно написанное слово, и мы запоминали, что нельзя делать ошибку. Когда мы вырастаем, фразу «делать ошибку нельзя» понимаем буквально. Это неправильно, пояснила коуч. Так, если вы откроете любую историю успеха, то увидите, что именно ошибки помогали людям создавать что-то великое, именно они дают нам понимание правильности пути,

А что там, в итоге?

Еще один страх — страх неизвестности: «А что будет, если получится?» Очень часто мы заранее блокируем себя от того, что может получиться что-то и получиться очень здорово, заметила специалист. Когда мы думаем о позитивных итогах, за этим следует страхи большой ответственности и, как ни странно, несостоятельности.

«Очень много напряжения из-за положительных результатов. Очень много напряжения, которое нам мешает реализовываться. Когда мы напряжены, все наши силы настроены на то, чтобы это напряжение удерживать, а не наоборот, расслабляться», — рассказала Янина Бут.

В заключение коуч добавила: страх всегда является синонимом реального роста. Как бы вам ни казалось, что это ненужное состояние, которое удерживает в зоне комфорта, в болоте, из которого невозможно выбраться, по факту страх — это всегда направление в ту сторону, где есть развитие.

«Вы раскрываетесь, выходите на новые уровни как в карьере, так и в заработке. Вы не можете не попробовать себя, потому что тогда не увидите, каким можете стать, что вы можете дать этому миру, какой потрясающий личностью вы станете, проходя новые уровни и увеличивая заработок кратно и кратно», — подчеркнула Бут.

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