Проблемы с самооценкой: почему матерям нельзя оставлять младенцев одних

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dr. Wilfried Bahnmüller; Личный архив Натальи Искра; 5-tv.ru

В первый год жизни у ребенка формируются основы сознания. Как разлука на несколько дней с мамой в таком раннем возрасте влияет на малыша?

В первые полтора года жизни у ребенка формируется сознание, поэтому оставлять его без матери не рекомендуется. Это лишит младенца ощущения безопасности мира и впоследствии губительно повлияет на его личность. Об этом 5-tv.ru заявила детский и семейный психолог Наталья Искра.

«Если взрослый постоянно находится с ребенком, а потом вдруг исчезает на неделю, это может быть травматично. Даже если мама потом возвращается», — отметила эксперт.

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По ее словам, в таких случаях малыш теряет уверенность в окружающем мире, и это может отразиться на всех сферах его жизни, в частности, повлиять на самооценку. Для ее адекватного формирования ребенок с раннего возраста должен всецело ощущать безопасность мира. У младенца, которого мама регулярно оставляет одного, это ощущение может быть нарушено.

«До трех лет желательно, если ребенок остается с взрослым, то это должен быть взрослый, который к этому подготовлен», — резюмировала Искра.

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