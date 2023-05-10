Быть аккуратнее: врач рассказала, как не переборщить с кофе

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Кофе способно вызывать панические атаки, анемию и другие проблемы со здоровьем.

Злоупотребление кофе способно привести к различным негативным последствиям, в том числе к передозировке кофеином. О негативных последствиях этого изданию aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

Передозировка грозит людям, которые ежедневно потребляют свыше трех чашек кофе, не выпивая как минимум два литра воды в сутки. Большое количество кофеина может привести к сердечно-сосудистым патологиям, анемии, тревожным расстройствам и паническим атакам.

Хронический стресс, недосып и нарушения сна также способны проявиться из-за чрезмерного потребления кофе. Мансурова рекомендует не замещать напитком свой завтрак, а особенно в больших количествах.

Кофе является полезным напитком, но только если употреблять его в умеренных количествах. При этом диетолог раскрыла, как распознать передозировку кофеином.

Если человек выпил слишком много кофе, то через 20-30 минут у него начнут появляться первые симптомы. Среди них врач выделила ощущение жара во всем теле, покраснение шеи и лица, учащение сердцебиения, головокружение, головную боль, нехватка воздуха и звон в ушах.

Мансурова отметила, что также могут появиться необъяснимый страх, тревожность и даже приступы паники. При последнем необходимо вывести токсины из своего организма: для этого необходимо выпить как можно больше воды.

Если состояние совсем плохое, то стоит вызвать у себя рвоту: это поможет вывести кофеин из желудка. Также можно выпить активированный уголь.

При наличии возможности следует выйти на улицу, а в противном случае стоит широко открыть окно. После стабилизации состояния сделайте перерыв от кофе на несколько дней.

Напиток следует употреблять не больше двух раз в сутки и исключительно в первой половине дня. Также нельзя пить кофе натощак.

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