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Вашингтон добился максимального подчинения европейских политиков, которые в угоду США принимают решения, противоречащие национальным интересам их стран.

США смогли подцепить на крючок европейскую элиту, пообещав ей «американскую жизнь». Такое мнение в беседе с ИА SM-News высказал политтехнолог Алексей Игнатов.

«Достаточно смотреть, как действовали США с середины прошлого века в разных странах Европы и Азии. Они подкупали элиту. Чем? Возможностью купить недвижимость в Штатах, получить счета в американских банках, призрачной возможностью „приобщится к американской жизни“. Люди становятся полностью управляемыми извне, когда их активы лежат в другом государстве», — пояснил свою точку зрения эксперт.

Игнатов обратил внимание на то, что американцы добились максимального подчинения европейских политиков, которые по воле США принимают решения, противоречащие национальным интересам их стран.

В качестве примера политтехнолог упомянул антироссийские санкции. Значительная их часть бьет по самим европейцам, однако чиновники Евросоюза продолжают принимать их из солидарности с США. Именно Вашингтон давит на Европу в вопросах введения санкций против России и поставок оружия Киеву, подчеркнул Игнатов.

По словам эксперта, элиты Франции, Испании, Италии и, в первую очередь, Германии полностью сдали национальные интересы в угоду антироссийской политике США и, по сути, предали интересы своих граждан.

Сделали они это потому, что все их деньги, как, например, у канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, лежат в американских банках.

«Зеленский тоже держит все средства в США. Когда несчастная Украина закончится, он просто уедет в Штаты, ему будет наплевать, что станет со страной. Иностранные финансовые инструменты — деньги, карты, имущество — хороший рычаг давления на элиту», — заключил Игнатов.

Ранее политолог Василий Колташов в комментарии 5-tv.ru заявил, что США запустили процесс уничтожения Германии, когда натравили ее на Россию. Эксперт отметил, что Берлин мог бы определить вместе с Москвой будущее других европейских стран и создать новый вектор развития континента. Однако, пойдя на поводу у США, Германия превращается в «бедную, бесправную, глупую американскую колонию».