ВС РФ в воздухе и на земле продолжают вытеснять боевиков ВСУ из Артемовска

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Военные России за ночь снова добились определенных успехов в зоне проведения СВО.

Штурмовые отряды армии России продолжают свои наступательные действия по овладению кварталами на северо-западной и западной окраинах Артемовска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга.

По его словам, сейчас российские военные сковывают действия противника на флангах. За прошедшие сутки авиацией РФ было совершено десять вылетов самолетов и два — вертолетов. В том числе артиллерией «Южной» группировки войск было выполнено 98 огневых задач.

«В населенных пунктах Красное, Ступочки и западной окраины города Артемовск были уничтожены подразделения 67-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ», — говорит Конашенков.

Также за сутки были уничтожены более 240 украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВС России нанесли сосредоточенный удар по резервам ВСУ и складам боеприпасов.