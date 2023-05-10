Умер звезда сериала «Доктор Кто» Терренс Хардиман

Фото: Instagram* / bigfinishprod

Последняя роль артиста — демон-директор в сериале The Demon Headmaster.

Британский актер Терренс Хардиман умер на 87-м году жизни, причина смерти артиста не раскрывается. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на агента звезды.

Карьеру в кинематографе Харидман начал в 1970-м. С того времени он успел появиться на экране более 85 раз.

Среди фильмов, в которых он принимал участие, были «Мисс Марпл: Забытое убийство», «Ганди», «Брат Кадфаэль», «Корона», «Пуаро», «Агата Рэйзин», «Навстречу шторму» и другие. Помимо этого, актер работал в театре и успел озвучить сотни аудиокниг.

Одной из последних ролей Хардимана стал демон-директор в сериале The Demon Headmaster. Он был снят по одноименной книге Джиллиан Кросс.

«Он был замечательным актером на телевидении, сцене и экране и великим директором-демоном. Выражаю глубочайшие соболезнования его семье и друзьям», — сказала писательница.

У Терренса Хардимана осталась жена и двое детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Убойной силы» Александр Тютрюмов умер на 65-м году жизни.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.