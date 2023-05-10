Дети от трех родителей впервые родились в Великобритании

Фото: www.globallookpress.com / Waltraud Grubitzsch

При этом это не первый случай в мире. Такой ребенок родился в Мексике в 2016 году.

В Великобритании родился первый ребенок, у которого ДНК от трех родителей. Об этом сообщает The Guardian.

Данная процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) была направлена на то, чтобы предотвратить наследование неизлечимых заболеваний. В чем заключается данный эксперимент? По словам врачей Центра лечения бесплодия в Ньюкасле, родившийся ребенок унаследовал ДНК матери и отца, а также небольшое количество (около 37 генов) генетического материала донора.

«Тем не менее, более 99,8% ДНК рожденного ребенка происходит от его родителей», — говорится в сообщении.

Изначально медики пытались помочь женщинам с мутировавшими митохондриями иметь детей без риска передачи генетических нарушений. Такие проблемы могут привести к серьезным нарушениям работы мозга, сердца и печени и стать причиной ранней смерти.

Кстати, таким путем на свет появилось уже пять детей, первый родился в Мексике в 2016 году.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как изменились репродуктивные технологии за 40 лет.