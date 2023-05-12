Юлия Паршута о Марке Тишмане: «Он такое может творить!»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Артисты дружат со времен «Фабрики звезд» и однажды даже «узаконили» свои отношения.

Российский певец Марк Тишман способен на безумные поступки. Об этом актриса и телеведущая Юлия Паршута рассказала корреспонденту 5-tv.ru на гала-концерте, приуроченном к 20-летию «Фабрики звезд».

Бывшим фабрикантам не раз приписывали роман, однако артистов связывает лишь многолетняя дружба со времен проекта.

«У нас были перерывы в общении. Потом все вернулось и выстроилось как-то красиво. Мы на одной волне. У нас один юмор. Мы друг друга очень стараемся понимать, и нам все время интересно», — поделилась Юлия Паршута.

По словам знаменитости, она ценит Марка Тишмана за его внимательность, отзывчивость, заботу и талант. Благодаря общему юмору они вместе любят сходить с ума «до истерики», но подробности своих безумств артистка не готова раскрывать.

«Несмотря на то, что он сдержанный очень на людях, казалось бы, в камере он такое может творить!» — с улыбкой на лице сказала Паршута.

Сам Марк Тишман признался, что ценит артистку за ее красоту, глубину и талант.

«Нам интересно поспорить, при этом можем просто где-то потупить в телефонах синхронно», — рассказал Тишман.

Ранее 5-tv.ru писал, как Юлия Паршута и Марк Тишман «узаконили» свои отношения посредством онлайн-ЗАГСа.