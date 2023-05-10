«Мужская фигура»: над Тодоренко глумятся после нового фото в купальнике

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Знаменитость немного переборщила с кричащими оттенками и фасоном, за что получила по заслугам.

Телеведущая Регина Тодоренко вновь вызвала гнев у аудитории. Ранее подписчиков не устраивал ее метод воспитания детей, а теперь звезда вышла на следующий уровень — ее обвинили в вульгарности и отсутствии вкуса. Все дело в откровенной фотографии, которую женщина опубликовала в соцсетях.

Регина Тодоренко сфотографировалась на пляже в ярком купальнике. Instagram* / reginatodorenko

Там Тодоренко позирует на пляже в вызывающей позе. На ней виднеется яркий, открытый купальник, в котором видны особенности тела звезды. Поклонники посчитали образ ведущей слишком откровенным, а также раскритиковали ее фигуру.

«Неудачно подобранный купальник. Он отдельной жизнью живет, с телом вашим совсем не подружился»;

«Талии вообще нет, мужская фигура»;

«Мне кажется, или перебор с натяжением трусов?»;

«Купальники вместе с Бузовой выбирали», — возмутились комментаторы.

Несмотря на негативную реакцию подписчиков, в обсуждении нашлись и те, кто поддержал Тодоренко. Они особенно обратили внимание на стройность телеведущей. Чуть меньше года назад звезда родила второго ребенка и теперь полностью восстановилась. Это показалось фанатам очень похвальным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Регина Тодоренко пожаловалась на проблемы со здоровьем.