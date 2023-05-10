Посол Польши в Москве прибыл в МИД России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Прибытие дипломата попало на видео.

Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский прибыл в здание МИД России. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Что стало причиной вызова дипломата, пока неизвестно. Тем не менее немногим ранее сообщалось, что посол России Сергей Андреев был вызван в МИД Польши, ему вручили ноту протеста.

«Представителю Российской Федерации была вручена нота протеста в связи с инцидентом с участием российского истребителя и самолета пограничной стражи Польши», — сообщил в Twitter пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в Кремле отреагировали на недопущение посла РФ в Польше Сергея Андреева к возложению цветов на мемориальное кладбище и переименование страной Калининграда.