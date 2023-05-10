Песков: Польша периодически скатывается в безумие ненависти к России

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Москва расценивает действия Варшавы как враждебные.

В Кремле отреагировали на недопущение посла РФ в Польше Сергея Андреева к возложению цветов на мемориальное кладбище и переименование страной Калининграда. Ситуации прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Польша начала проявлять не русофобию, а открытое безумие. Он отметил, что Варшава на протяжении истории неоднократно приходила в подобное состояние.

«На протяжении всей истории Польша время от времени в своей ненависти к русским скатывается», — пояснил пресс-секретарь.

Официальный представитель Кремля назвал действия польского народа и правительства враждебными. Он в заключение также отметил, что поведение населения и страны в целом не принесет ничего позитивного для их будущего.

Ранее 5-tv.ru писал, что агрессивная толпа попыталась помещать российским дипломатам возложить венки на мемориальное кладбище в Польше.