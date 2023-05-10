«Транснефть» сообщила о попытке теракта на брянском участке «Дружбы»
Фото: www.globallookpress.com / Joerg Carstensen
Ответственные службы устанавливают детали произошедшего.
Компания «Транснефть» сообщила о попытке теракта в отношении нефтепровода «Дружба». Уточняется, что инцидент был зафиксирован на наливном пункте трубопровода «Брянск».
В организации отметили, что в результате инцидента пострадавших нет. Ответственные службы устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.
Нить нефтепровода «Дружба» в прошлом неоднократно атаковали со стороны Украины. Также в Брянской области ранее сообщали о попытках беспилотников ВСУ напасть на территорию объекта.
Нефтепровод «Дружба» начинается в Самарской области, проходя через Брянск, а затем разделяется на северный участок, проходящий по белорусской, польской и немецкой территориям, и южный, куда входят территории Украины, Чехии, Словакии и Венгрии.
Ранее 5-tv.ru писал, что губернатор Брянской области сообщил об атаке дрона ВСУ на нефтестанцию.