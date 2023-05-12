«Мечтала совершенно о другом»: Света Светикова об образе на «Фабрике звезд»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

Эстрадная певица вспоминает о трудностях, которые ей пришлось пережить в рамках проекта.

Артистка Света Светикова рассказала корреспонденту 5-tv.ru на гала-концерте, приуроченном к 20-летию «Фабрики звезд», что продюсеры проекта навязывали ей образ.

«Самая большая проблема в том, что я пришла мюзикловой актрисой туда, но я никогда не была по сути мюзикловой актрисой. Они (продюсеры. — Прим. ред.) подумали, что фундамент есть, вот так получилось, что Света попала в мюзикл, потому что умеет и петь, и танцевать. Кастинги-кастинги-кастинги, и все получилось. Но по факту я мечтала совершенно о другом», — поделилась Светикова.

По признанию певицы, на музыкальном реалити-шоу она хотела развиваться в жанрах поп-рока и рок-н-ролла, однако ее желания остались незамеченными.

«Продюсер — это продюсер. Он находит себе персонажа и его продюсирует. Но с ним договориться фактически невозможно», — объяснила артистка.

Более того, на проекте ей было тяжело находиться в замкнутом пространстве и не со всеми участниками у Светиковой складывались хорошие отношения.

«Мне было тяжело с ними, им было тяжело со мной. С некоторыми. Потому что я просто другая. Для меня сцена — это сцена, я все время живу в предвкушении сцены. Для многих сцена — это мечта, а для меня это что-то бытовое», — призналась актриса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Светикова поделилась воспоминаниями о жизни после «Фабрики звезд».