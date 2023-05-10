Журналисты проигнорировали выступление Байдена в Белом доме

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А некоторых не пустила администрация президента. Что происходит с пулом американского лидера?

Многие журналисты проигнорировали выступление президента США Джо Байдена на брифинге в Белом доме, который прошел в понедельник, 8 мая. Об этом сообщила газета New York Post.

Сотрудники новостных агентств отметили, что даже не утруждали себя попытками попасть на мероприятие. Свое решение они аргументировали тем, что в последнее время президент редко отвечает на вопросы самостоятельно. Всего пресс-конференцию проигнорировали около 20 человек.

«Когда мероприятие началось, не все 50 аккредитованных репортеров пришли», — отметили представители Белого дома.

Кроме того, часть журналистов не допустили до участия по решению представителей Белого дома. Например, в посещении было отказано New York Post из-за того, что газета публиковала материалы из ноутбука сына американского лидера Хантера Байдена касательно деловых отношений между США, Китаем и Украиной.

После того, как президента спросили об этом во время пресс-конференции, тот был возмущен отсутствием «вежливых» репортеров и выбежал из зала.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что возможный дефолт в США, по мнению Джо Байдена, станет разрушительным.