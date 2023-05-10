На Украине анонсировали новое контрнаступление в случае неудачи первого

Глава МИД Украины Кулеба: если контрнаступление окажется неудачным, будет еще одно

Фото: REUTERS / Sofiia Gatilova

Все новые и новые планы озвучивают киевские власти. Когда ждать активизации боевых действий?

Если контрнаступление Киева окажется неудачным, то власти запланируют еще одно. Таким мнением поделился с изданием Bild министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Не считайте это контрнаступление последним, поскольку мы не знаем, что из этого получится», — сказал Кулеба.

До этого премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что контрнаступление может начаться уже летом, а затем изменил мнение и сказал, что оно будет «в ближайшее время». Западные СМИ, в свою очередь, писали, что контрнаступление Украины уже якобы даже было назначено на 30 апреля.

Спецоперация продолжается с 24 февраля 2022 года. Киевский режим в очередной раз открыл огонь по жилым районам отделившихся в 2014 году Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), и главы атакованных территорий попросили помощи у Москвы. Президент Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины, а также создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев, согласно мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, получил все необходимое для контрнаступления.