Быстро раздувает: беременная Ирина Пинчук недовольна лишними килограммами

Фото: Telegram / pinchukirina

При рождении первого ребенка у нее тоже был лишний вес, с которым она быстро справилась. Но в этот раз проблема лежит скорее в другой плоскости.

Несколько недель назад 28-летняя интернет-звезда Ирина Пинчук рассказала, что ждет второго ребенка. В социальных сетях знаменитость опубликовала фото округлившегося живота и рассказала о трудностях своего положения, пишет Вокруг. ТВ.

Недавно блогер пожаловалась на быстрый набор веса: молодая мама начинает переживать из-за изменений в фигуре. Во время первой беременности она много ела и набрала 20 лишних килограммов. Однако теперь ситуация еще хуже, поэтому у Пинчук появляются комплексы.

«Сказать честно, я сильно начинаю комплексовать и загоняться, что меня так быстро раздувает. Честное слово, я не ем, как в первую беременность, а набираю будто значительно быстрее и больше. Может гормоны сильно так играют», — признается звезда.

Во время первой беременности девушка жаловалась на повышенный аппетит и лишний вес. Чтобы привести себя в форму, Ирина вместе с мужем разработала систему похудения — так ей удалось сбросить 20 лишних килограммов.

С мужем девушка познакомилась благодаря общим интересам. Покинув шоу «Дом-2», она занялась развитием собственного блога.

Пинчук снимала забавные ролики и к ней присоединился блогер Арай Чобанян. Творческий союз в скором времени перерос в романтические отношения и уже через несколько месяцев звезда рассказала о беременности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пинчук подарила мужу золотой браслет за полмиллиона.