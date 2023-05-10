В России на 12% может подорожать иностранная бытовая техника

«Ъ»: цены на иностранную бытовую технику могут увеличиться из-за поставок в обход Казахстана

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Произошло ужесточение контроля поставок электроники в РФ. Какие бренды могут подорожать?

В России могут вырасти цены на бытовую технику из-за новых правил поставок казахским правительством. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Дистрибуторы начали менять страны ввоза на Китай, Киргизию и ОАЭ, что увеличивает стоимость конечной продукции на 10–12%», — говорится в сообщении.

Обычно через Казахстан и Узбекистан в Россию поставлялась электроника, в том числе от Samsung, LG, Bosch, Electrolux и других компаний. Гендиректор одной из логистических компаний Георгий Властопуло заявил, что теперь это станет сложнее и намного дороже.

По мнению многих экспертов, если политика Казахстана в области контроля за соблюдением санкций ужесточится, то товары, предназначенные для рынка ЕАЭС, станет невыгодно возить в Россию.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Минпромторг включил IKEA в список товаров для параллельного импорта.