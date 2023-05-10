Калорийная бомба: врач назвала самый опасный алкоголь для фигуры
Диетолог Панова: для фигуры из алкоголя наиболее опасны сладкие вина и сидры
Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann
Совмещать потребление спиртного с похудением непросто. Какие виды алкоголя стоит избегать во время диеты?
Врач-диетолог Оксана Панова рассказала, какие именно спиртные напитки наиболее вредны для фигуры.
«Спиртные напитки сами по себе достаточно калорийны», — цитирует Панову Газета.ру.
К высококалорийным относятся сладкие вина, сидры с добавками, а также коктейли с ликерами и газировкой. Даже низкокалорийный алкоголь, например, сухое вино или светлое пиво, может навредить фигуре.
Чтобы не потолстеть от спиртного, его следует употреблять в умеренных количествах. А вот пара пол-литровых кружек пива или несколько бокалов вина станут настоящей калорийной бомбой, предупреждает Панова.
Помимо того, что калории будут поступать от алкоголя, человек рискует дополнительно получить их и от многочисленных закусок. Панова отметила, что спиртные напитки ощутимо усиливают аппетит.
«Человек начинает „налегать“ на различные закуски и получает дополнительную порцию лишних калорий», — резюмировала диетолог.
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