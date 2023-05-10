В Петербурге прощаются со звездой «Убойной силы» Александром Тютрюмовым

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Траурное мероприятие посетили глава города Александр Беглов и председатель комитета по культуре Федор Болтин.

В Санкт-Петербурге началась церемония прощания с актером Александром Тютрюмовым. Мероприятие проходит в кинотеатре Родина, сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Отмечается, что люди начали собираться за полчаса до начала траурной церемонии. Проститься с любимым актером пришли около 100 человек. Не обошлось и без визита известных людей. На прощание приехал губернатор города Александр Беглов вместе с председателем комитета по культуре Федором Болтиным.

«Наш город прощается с великим артистом. Он был ярким, самобытным и интересным. Его фильмы любили смотреть наши соотечественники. Его любили и уважали студенты, он был для них не только наставником, но и другом», — передает слова Беглова StarHit.

В зале можно заметить актеров Галину Бокашевскую, Сергея Роста, Александра Половцева и других. Слова в память об отце сказала и дочь актера по имени Анна. Девушка заявила, что Тютрюмов был невероятно талантлив во многих сферах жизни.

Заслуженный артист РФ скончался 7 мая в возрасте 64 лет. Причиной смерти Тютрюмова стал воспалительный процесс внутренних органов. Актера похоронят на Среднеохтинском кладбище.

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Ранее 5-tv.ru делился мнением подруги Тютрюмова Галины Бокашевской об альтернативной причине смерти актера. По ее словам, тот скончался из-за образовавшегося камня.