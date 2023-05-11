Андрей Чернышов рассказал о самой сложной роли: «Говорили, подходи к тигру»

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко; 5-tv.ru

Актер участвовал в съемках сериала о известной советской дрессировщице. И тигры на съемочной площадке тоже были.

Российский актер Андрей Чернышов рассказал о самой сложной роли за всю карьеру. За кулисами праздничного концерта в Кремле, посвященного 78-летию Победы, артист поделился с корреспондентом 5-tv.ru деталями съемок сериала «Маргарита Назарова».

«Пришлось научиться общаться с тиграми», — признался Чернышов.

Сериал, рассказывающий о судьбе известной советской дрессировщицы, предполагал прямое взаимодействие артистов с тиграми. В этом актерам на съемочной площадке помогали профессиональные дрессировщики, в том числе братья Запашные.

«Они настолько долго готовились и они настолько знают свое дело, что, если они говорили „Подходи к тигру“, значит можно подходить», — рассказал Чернышов.

Съемки прошли благополучно. Для актера работа над этим проектом, по его признанию, была наиболее интересной и запоминающейся.

Ранее 5-tv.ru подробно писал о жизни и трагедии советской дрессировщицы Маргариты Назаровой.