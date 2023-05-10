В Петербургской филармонии состоялся благотворительный концерт для ветеранов

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Акция была организована международным фондом культурных инициатив имени Юрия Темирканова.

Ярким событием культурной жизни Петербурга стал традиционный благотворительный концерт для ветеранов и блокадников. В Большом зале филармонии мелодии военных лет исполнил симфонический оркестр. А организовал акцию международный фонд культурных инициатив маэстро Юрия Темирканова. Максим Облендер побывал на празднике.

Самые главные и почетные гости праздничного концерта — ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда приехали задолго до его начала. В коридорах бережно поправляли медали, шепотом обменивались своими историями. Где и в каком возрасте застала их война.

«Я ребенком была здесь и так и жила, жила здесь. Сложно, но я не помню, что уж настолько невозможно, мы жили в пригороде. Росли на зелени, на травке, на ягодах», — вспоминает жительница Блокадного Ленинграда Тамара Смирнова.

Ровно 78 лет назад Валентина Гудкова — 17-ти летнего мальчишку после учебки готовили к переброске на фронт. Но пришла радостная весть — Победа! Говорит, тогда все стали от радости стрелять в воздух.

«Это был такой восторг. Война кончилась, страдания кончились, убийства кончились! Это был шок своего рода. Потом попал в пехоту, в пехоте проходил, но война уже кончилась», — рассказывает ветеран.

Их поздравляют внуки и правнуки. Многие семьи выиграли билеты на этот концерт благодаря организаторам — компании «Роснефть». В руках маленьких гостей маленькие презенты в знак большой благодарности.

«Мы выиграли билеты от „Роснефти“ и попали сюда. Дочка приготовила свои открытки», — делится впечатлениями Павел Нартов.

«Я изобразила журавля и 9 мая. Открыток у меня несколько. На некоторых написано с Днем победы», — рассказывает Алиса.

Симфонический оркестр филармонии, хор Санкт-Петербургского госуниверситета и детский хор. С первых нот эти песни пробирают до мурашек.

«Двадцатый год мы проводим концерт для ветеранов, памяти Победы. Концерт, который мы назвали „Никто не забыт и ничто не забыто“, я это не просто фразы и слова. Это категорический императив. И это особый трепет, гордость и радость подарить праздник этим людям», — рассказывает президент международного фонда культурных инициатив маэстро Темирканова Снежана Замалиева.

Эта выставка афиш филармонии тоже неразрывно связана с Великой Отечественной войной. В те годы филармония была эвакуирована в Новосибирск. Где даже в сложное военное время продолжала давать концерты. Часть афиш качественные копии, но есть и оригиналы. 20 декабря 1942 года тоже, как и сегодня, давали Рахманинова, но за тысячи километров отсюда. В Новосибирске.

«Журавли» Френкеля, «В лесу прифронтовом» Блантера и конечно «День Победы» Тухманова в праздник «со слезами на глазах». Чтобы еще раз сказать «спасибо» и напомнить о том, «Никто не забыт и ничто не забыто»!