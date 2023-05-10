В Подмосковье задержали пять человек за попытку совершить теракт в воинской части

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Готовились к совершению преступления злоумышленники основательно — изучили пути и перенесли оружие.

Силовики задержали пять человек за попытку совершить теракт на территории воинской части в Подмосковье. Об этом источник сообщил 5-tv.ru.

Уточняется, что теракт планировался в Балашихе, злоумышленники пытались проникнуть на территорию объекта. Для этого они заранее изучали пути, а также переместили туда легковоспламеняющееся вещество и другие орудия. Однако осуществить свое злодеяние не удалось, молодых людей, которым от 15 до 20 лет, задержали 8 мая. Возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, преступная группировка сформировалась еще осенью 2021 года. Подготовку к теракту они вели с марта 2023-го.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ уличила жителя Ставрополья в сотрудничестве со спецслужбами Украины.