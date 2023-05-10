Фото, видео: Министерство обороны РФ

Националисты Незалежной остались без артиллерийской установки 2С3 «Акация» и их планы были сорваны.

Артиллерия российской группировки войск «Запад» прервала три попытки националистов Украины провести ротацию войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. По его словам, удары были нанесены по позициям ВСУ на передовой около Синьковки, Двуречного и Табаевки.

«Огнем из реактивной системы залпового огня „Град“ уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С3 „Акация“ в районе урочища Волчий», — объяснил Зыбинский.

Помимо этого сообщается об успехах и на Купянском направлении. Там российские войска ударили по живой силе противника посредством штурмовой и армейской авиации. Пострадала военная техника и три бригады украинской территориальной обороны.

К слову, два дня назад штурмовая армейская авиация ЮВО ударила по позициям боевиков Украины в Артемовске (украинское название — Бахмут — Прим. ред.) и населенном пункте Веселое. Подразделениям было нанесено поражение. В том числе тогда российские бойцы посредством РСЗО «Торнадо-С» уничтожили боевиков Украины и их военную технику недалеко от населенного пункта Александровка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская авиация уничтожила склад ВСУ с 600 снарядами в районе Сергеевки.