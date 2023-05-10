«Основания переживать»: кому Вячеслав Зайцев хотел завещать Дом моды

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Близкий друг модельера переживает, что дело всей его жизни погибнет.

Экс-заместитель директора Дома моды Расул Ахмедов, который около 30 лет проработал с Вячеславом Зайцевым, рассказал, что кутюрье всегда хотел передать свое наследие государству. Об этом пишет NEWS.ru.

Скончавшийся 30 апреля Вячеслав Зайцев мечтал, чтобы его детище перешло к народу, для которого он работал всю свою жизнь. Друг и коллега модельера убежден, что именно такой должна быть судьба модного дома.

Однако в настоящее время формальным распорядителем наследства Зайцева является его сын Егор. По мнению Ахмедова, наследник может не справиться с тяжелой задачей управленца и развалит детище своего покойного отца.

«У меня есть основания переживать — это мое личное мнение, — что дело всей жизни Вячеслава Зайцева, то есть его Дом моды, в руках его сына может погибнуть», — признался друг кутюрье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Никас Сафронов призвал перезахоронить Вячеслава Зайцева.