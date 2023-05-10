ФСБ пресекла попытку покушения на главу отдела полиции в Запорожской области

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; УФСБ России по Запорожской области; 5-tv.ru

Задержан злоумышленник, планировавший серию убийств высших чиновников и руководителей правоохранительных органов региона.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила попытку покушения на одного из руководителей правоохранительных органов Запорожской области. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Уточняется, что сотрудники ФСБ установили личность агента, прибывшего в Запорожскую область для осуществления диверсионно-террористической деятельности по указанию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Им оказался ранее судимый 31-летний украинский гражданин, задачей которого была ликвидация высших чиновников и руководства правоохранительных органов региона. Первой жертвой диверсанта должен был стать начальник отдела полиции в поселке Кирилловка.

При попытке захвата преступник оказал вооруженное сопротивление, но был обезоружен и задержан. При обыске в его доме нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к совершению террористического акта».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ России задержала несколько членов агентурной сети ГУР Украины, планировавших совершить на территории Крыма серию диверсионно-террористических актов.