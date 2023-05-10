«Выбора нет»: психолог оценила состояние Костомарова по фото из больницы

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Олимпийский чемпион по фигурному катанию победил болезнь и вышел на связь из «Коммунарки». Что можно сказать о его состоянии по фото?

Роман Костомаров выглядит растерянным человеком, переживающим постстрессовое состояние. Такое заявление сделала психолог Александра Миллер, проанализировав новую фотографию фигуриста из больницы. Костомаров опубликовал пост в своем личном блоге, где поблагодарил всех неравнодушных и сообщил о своем самочувствии.

«Жизнь поставила его в такие условия и выбора нет», — подчеркнула Миллер в беседе с Woman.ru.

Роман Костомаров впервые вышел на связь из больницы. Instagram* / romankostomarovkrs

По ее мнению, Роман Костомаров переживает сильнейшие внутренние изменения. Ему придется по-другому посмотреть на свои жизненные ориентиры, людей и различные ситуации.

«Будем надеяться, что он справится и найдет внутреннюю опору», — отметила психолог.

Во взгляде Костомарова эксперт заметила растерянность и тоску. Данное явление вполне естественно после таких крутых изменений в жизни, отметила Миллер. Так, если бы спортсмен радовался в подобной ситуации, это означало бы полное отрицание с его стороны: сигнал, что психика не воспринимает произошедшее.

Роман Костомаров находится в больнице с начала 2023 года. Попав туда с пневмонией, спортсмен пережил инсульт, тромбоз и ампутацию. Костомаров лишился стоп, голеней, кисти одной руки и пальцев второй. Ему предстоит адаптация и подготовка к протезированию.

Ранее 5-tv.ru писал, как Романа Костомарова готовят к протезированию.

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