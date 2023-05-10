Сотрудник офиса Зеленского погиб в зоне спецоперации
Ермак: в Донбассе погиб сотрудник офиса президента Украины Алексей Титаренко
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
На Украине заявили, что чиновник «пал на передовой».
Сотрудник администрации президента Украины Алексей Титаренко погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
Обстоятельства гибели чиновника не уточняются: лишь говорится, что он погиб «на передовой». В администрации украинского лидера Титаренко был главным консультантом директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики.
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