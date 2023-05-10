«Будто вышла из спортзала»: Анастасия Костенко о последствиях операции

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Знаменитость очень боялась ложиться под нож пластического хирурга.

Жена футболиста Дмитрия Тарасова пришла в себя после операции по увеличению груди и рассказала подписчикам о своих ощущениях. Анастасия Костенко переживала, что хирургическое вмешательство может повлиять на ее здоровье, но все прошло лучше, чем она ожидала.

«Чувствую себя прекрасно. Я так настраивала себя на сумасшедшую боль, какие-то плиты, но ощущение просто будто я перетренировалась в спортзале. Как будто пришла после долгого перерыва и позанималась. Прикольно», — поделилась эмоциями знаменитость.

В своем личном блоге Костенко рассказала, что переживала из-за возможного языкового барьера. Она думала, что может не понять какое-то слово, когда окажется на операционном столе. Но перед входом в наркоз врачи были приветливы и вежливы с ней, заботились и поддерживали.

«Нет слов, одни эмоции. Я будто родила — окситоцин повысился», — подчеркнула звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о главном страхе Анастасии Костенко.