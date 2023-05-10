Собака сутки тонула в мазуте, пока чудом не увидели ее торчащую голову

В Биробиджане спасатели вытащили из мазута едва не утонувшую собаку

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; Telegram / МЧСЕАО; 5-tv.ru

Животное попало в ловушку на территории заброшенного завода.

Спасатели вытащили из мазутной ямы в Биробиджане едва не утонувшую собаку. Измученного пса нашли на территории заброшенного завода. Скулившее из последних сил животное провело в мазутной ловушке более суток, сообщили в региональном главке МЧС.

Когда спасатели обнаружили четвероного, издававшего слабый скулеж, у него почти утонула мордочка: был виден один глаз, ухо и кончик носа.

Вытащить собаку специалистам было весьма непросто. Добраться до питомца удалось, подложив доски, которые были взяты на территории бывшего завода Дальсельмаш.

«Ее было чрезвычайно сложно вытащить! Я тяну за поводок, она задыхается. Я ослабляю хватку — она тонет в мазуте», — рассказывает один из спасателей.

Спасательная операция длилась почти час, но закончилась она успешно. Удалось не только вытащить пса, но и найти его хозяина. Измученную собаку признал своей один из местных жителей.

Спасатели предупредили, что мазут теплый и затягивает моментально. А такие ничем не огороженные места опасны не только для животных, но и для людей. А особенно — для детей, которые очень любопытны, но неосторожны.

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