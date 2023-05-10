Седокова набрала 10 килограммов из-за тяжелой болезни: «На львиной порции таблеток»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Певица старательно накапливает энергию и принимает ванны из антиаллергических мазей.

Певица Анна Седокова поправилась десять килограммов из-за тяжелого недуга. О ходе борьбы с крапивницей и процессе выздоровления она рассказала в личном блоге.

Во время болезни тело 40-летней певицы покрывается красными пятнами, лицо опухает до неузнаваемости и появляется неприятный зуд. Чтобы пережить еще один приступ, она принимает антигистаминные препараты и делает уколы. К сожалению, как таковых улучшений в состоянии знаменитости, нет.

К неприятным ощущениям добавилась еще одна проблема — лишний вес. Он появился из-за недостаточного количества физической активности. Из-за боли Анна Седокова совсем перестала заниматься спортом.

«Мне не лучше. Я на львиной порции таблеток, все так же в ожидании укола. Сил нет совсем. Задора нет. Поправилась уже, наверное, на килограммов десять. Но все еще верю, что все будет хорошо», — написала певица.

Звезда призналась подписчикам, что лучше всего сейчас у нее получается копить энергию, принимать ванны из антиаллергических мазей и верить, что болезнь скоро оставит ее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о душераздирающей готовке Анны Седоковой.