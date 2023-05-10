Время ожидания запчастей для иномарок увеличилось до полугода

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Zurab_Javakhadze; 5-tv.ru

Увеличился не только срок ремонта иномарок, но и стоимость.

В российских автосервисах резко увеличились сроки ремонта. Как пишут «Известия», ждать нужных запчастей для иномарок приходится по полгода.

При этом выполнить работы по гарантии дилер должен в течение 45 дней. Сами детали заметно подорожали. За год с небольшим их стоимость выросла примерно вдвое.

В первую очередь это касается редких запчастей. Если не удастся наладить логистику, в ближайшее время цены могут вырасти еще сильнее.