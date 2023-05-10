Время ожидания запчастей для иномарок увеличилось до полугода
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Zurab_Javakhadze; 5-tv.ru
Увеличился не только срок ремонта иномарок, но и стоимость.
В российских автосервисах резко увеличились сроки ремонта. Как пишут «Известия», ждать нужных запчастей для иномарок приходится по полгода.
При этом выполнить работы по гарантии дилер должен в течение 45 дней. Сами детали заметно подорожали. За год с небольшим их стоимость выросла примерно вдвое.
В первую очередь это касается редких запчастей. Если не удастся наладить логистику, в ближайшее время цены могут вырасти еще сильнее.