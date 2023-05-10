Четыре человека погибли при вооруженном нападении на синагогу в Тунисе
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Фото, видео: 5-tv.ru
Нападавший открыл стрельбу в момент, когда иудеи собрались на ежегодное паломничество. Мужчину ликвидировала полиция.
Четыре человека погибли и еще девять ранены в Тунисе во время вооруженного нападения на синагогу.
Стрельбу открыл охранник военно-морской базы. Он выстрелил в своего коллегу и забрал у него оружие и патроны.
После этого стрелок направился к храму, где на ежегодное паломничество собрались иудеи.
Полиция ликвидировала преступника на месте. Его мотивы пока неизвестны.