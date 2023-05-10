Военкор «Известий» показал освобожденную от боевиков Новобахмутовку на видео

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Переход поселка под контроль ВС РФ позволит усилить наступление на Авдеевку.

В зоне спецоперации российские войска нанесли разящий удар по объектам инфраструктуры противника. Уничтожены пункты дислокации и склады с боеприпасами. Это позволило сорвать выдвижение резервов и подвоз снарядов на передовую.

Тем временем продолжается наступление в районе Авдеевки. Полностью освобожден от боевиков поселок Новобахмутовка. Там побывал военкор «Известий» Дмитрий Астрахань.

Поселок Новобахмутовка освобожден силами 1-го Донецкого корпуса — легендарные горловские гвардейцы смогли выбить противника из поселка и дальше продвинулись на север, где продолжается продвижение войск на охват Авдеевки.

«Перекрыли трассу, теперь у них не будет ничего — ни поставок, ни боеприпасов, ни провизии. Естественно, им придется отходить», — рассказал военнослужащий с позывным «Горбыч».

Как и во многих других населенных пунктах, украинские боевики располагались в домах, оборудовали в них огневые точки и пункты временной дислокации. После своего ухода из поселка начали вести артиллерийский огонь, практически уничтожив все, что уцелело.

«Поселок забрали, отбили. Сейчас чуть спокойнее пару дней, а так — очень ожесточенно. Враг не успокаивается: постоянные артиллерийские обстрелы, пробуют постоянно отбить. Ничего у них не получается и не получится», — заверил «Горбыч».

В школе Новобахмутовки хорошо видно, как проходила украинизация. С самых младших классов все учебники с акцентом на Украину. Что еще характерно, сразу несколько кабинетов отмечены эмблемами западных гуманитарных организаций. Которые, судя по всему, участвовали в воспитании украинских детей и в том, чтобы выращивать так называемых патриотов Украины.