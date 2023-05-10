Байкер погиб в результате «огненного» ДТП с пожарной машиной в центре Москвы

Мотоциклист погиб в результате ДТП с пожарной машиной в центре Москвы

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

Мотоцикл врезался в автомобиль огнеборцев на Садовом кольце. Не исключено, что виновным в аварии признают водителя спецтехники.

Серьезная авария произошла в центре Москвы. На Садовом кольце мотоциклист врезался в пожарную машину.

Водитель спецтехники решил развернуться, перегородив все полосы. А байкер, по всей видимости, поздно заметил этот маневр и не успел затормозить.

От удара у мотоцикла загорелся бензобак. Водитель получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован. Врачи не смогли спасти мужчину, он скончался в больнице, не приходя в сознание.

Не исключено, что виновным в этой трагедии признают водителя пожарной машины. По неподтвержденной информации, экипаж не спешил на вызов, а потому не имел права нарушать правила движения и пересекать Садовое кольцо через сплошные линии разметки.