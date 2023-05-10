«По касательной ударило»: Александр Маршал рассказал, как орден спас его дедушке жизнь

Александр Маршал рассказал, что орден спас его дедушке жизнь во время ВОВ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Артист бережно хранит дома награды, которые его предок получил за подвиги во время Великой Отечественной войны.

Российский певец Александр Маршал рассказал, как однажды орден спас его дедушке жизнь во время Великой Отечественной войны. Невероятной историей знаменитость поделился с корреспондентом 5-tv.ru за кулисами праздничного концерта в Кремле, посвященного 78-летию Победы.

Родственника Александра Маршала звали Иван Кузьмич. Он был отцом мамы певца. Прошел всю войну, дошел до Вены, вернулся домой лишь в 1946 году. О том, что пришлось ему пережить на фронте, регулярно рассказывал внуку.

«Его ордена лежат у меня дома: орден Красной звезды, медаль „За отвагу“, „За взятие Будапешта“, „За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов“. У одного из орденов отбит луч. Дед рассказывал, что по касательной ударило. Либо пуля, либо осколок. Такая гематома была. Свой рассказ он заканчивал так: „Если бы не орден, мы бы сейчас с тобой не разговаривали“. Я очень чту память о своем дедушке», — вспомнил артист.

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